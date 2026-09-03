KV Mechelen haalt opvallende versterking uit Frankrijk: 19-jarige middenvelder moet extra creativiteit brengen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 2 reacties
KV Mechelen haalt opvallende versterking uit Frankrijk: 19-jarige middenvelder moet extra creativiteit brengen
Foto: © photonews
Word fan van KV Mechelen! 1480

KV Mechelen blijft zich roeren op de transfermarkt. Nadat Malinwa woensdag afscheid nam van Golic en Makanza, staat de club nu dicht bij een nieuwe inkomende transfer. De 19-jarige Marco Decherf moet de Mechelse rangen komen versterken en komt over van de Franse tweedeklasser USL Dunkerque.

Meteen bepalend bij Dunkerque

Decherf heeft zijn naam dit seizoen alvast stevig op de kaart gezet. De jonge Franse middenvelder kende een uitstekende start van de campagne en liet meteen zien dat hij ook op seniorenniveau voor doelgevaar kan zorgen.

In de eerste competitiewedstrijd van het seizoen begon Decherf op de bank, maar na zijn invalbeurt had hij nauwelijks tijd nodig om zijn stempel te drukken. Hij scoorde meteen en leverde bovendien een assist af. Een wedstrijd later was hij opnieuw beslissend met een tweede assist.

Zijn cijfers zijn des te opvallender omdat Decherf nog maar 19 jaar oud is en nog maar relatief weinig ervaring op professioneel niveau heeft. Zijn prestaties trokken dan ook snel de aandacht van clubs buiten Frankrijk.

Mechelen kent hem al

De overstap naar KV Mechelen komt bovendien niet volledig uit de lucht vallen. Decherf stond begin augustus al tegenover zijn toekomstige werkgever. Dunkerque en KV Mechelen namen het toen tegen elkaar op in een oefenwedstrijd die uiteindelijk eindigde op 0-0.

De Mechelaars kregen Decherf toen dus al van dichtbij aan het werk te zien. Enkele weken later lijkt de club overtuigd te zijn geraakt van het profiel van de Franse middenvelder.

Decherf werd opgeleid bij Dunkerque en kent de club dus door en door. Hij maakte er de voorbije seizoenen geleidelijk de stap naar het eerste elftal. Zijn ontwikkeling kwam dit seizoen duidelijk in een stroomversnelling terecht.

Interessant profiel voor Malinwa

De 19-jarige Fransman is vooral inzetbaar centraal op het middenveld, maar beschikt over voldoende technische kwaliteiten om ook hoger op het veld uit de voeten te kunnen. Zijn vermogen om zich offensief te laten gelden, maakt hem een interessant profiel voor KV Mechelen.

De timing van de transfer is opvallend. Decherf was nog maar net aan het seizoen begonnen bij Dunkerque en had daar meteen zijn visitekaartje afgegeven. KV Mechelen lijkt daar snel op te hebben ingespeeld.

Na het vertrek van verschillende spelers wil Malinwa zijn kern opnieuw in evenwicht brengen. Decherf moet daarbij voor extra opties en creativiteit op het middenveld zorgen. Als hij zijn sterke seizoensstart kan doortrekken in de Jupiler Pro League, kan de jonge Fransman wel eens een van de interessantere transfers van KV Mechelen blijken.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Mechelen

Meer nieuws

Voormalig international gaat helemaal los na transfer Rode Duivel: "Om van te walgen"

Voormalig international gaat helemaal los na transfer Rode Duivel: "Om van te walgen"

10:00
STVV haalt Congolese international weg bij Augsburg

STVV haalt Congolese international weg bij Augsburg

09:29
Anderlecht haalt héél grote naam binnen... naast het veld: hij moet Coucke en Anderlecht verdedigen

Anderlecht haalt héél grote naam binnen... naast het veld: hij moet Coucke en Anderlecht verdedigen

09:00
Gaat Anderlecht helemaal los? Mogelijk nog een transfer op komst

Gaat Anderlecht helemaal los? Mogelijk nog een transfer op komst

09:12
7
Live. Transfernieuws 3/9: Transfer Deadline Day in België, volg hier alle laatste bewegingen

Live. Transfernieuws 3/9: Transfer Deadline Day in België, volg hier alle laatste bewegingen

09:20
Barcelona schrikt: ex-Club Brugge-youngster Jesse Bisiwu op brancard afgevoerd

Barcelona schrikt: ex-Club Brugge-youngster Jesse Bisiwu op brancard afgevoerd

07:50
1
UPDATE: Leysen legt medische tests af, OHL heeft al vervanger

UPDATE: Leysen legt medische tests af, OHL heeft al vervanger

07:31
10
AZ haalt hem voor 1,5 miljoen, maar stuurt hem amper een maand later alweer terug naar België

AZ haalt hem voor 1,5 miljoen, maar stuurt hem amper een maand later alweer terug naar België

07:30
2
OFFICIEEL: Anderlecht heeft nog een middenvelder binnengehaald

OFFICIEEL: Anderlecht heeft nog een middenvelder binnengehaald

07:06
35
ONTHULD: 'SSC Napoli deed nog een ultieme poging om Romelu Lukaku wél in Napels te houden'

ONTHULD: 'SSC Napoli deed nog een ultieme poging om Romelu Lukaku wél in Napels te houden'

07:00
'Nikola Storm (ex-Club, Essevee, OHL en Mechelen) maakt spectaculaire terugkeer naar JPL'

'Nikola Storm (ex-Club, Essevee, OHL en Mechelen) maakt spectaculaire terugkeer naar JPL'

06:00
DONE DEAL: Club Brugge speelt jonge winger (ex-Oostende) al na één jaar kwijt

DONE DEAL: Club Brugge speelt jonge winger (ex-Oostende) al na één jaar kwijt

06:30
STVV-coach De Meyer reageert op kritiek na nederlaag: "Wat moet ik dan doen?" Reactie

STVV-coach De Meyer reageert op kritiek na nederlaag: "Wat moet ik dan doen?"

23:25
1
Van eigenaar tot... sponsor: Roland Duchâtelet pompt elf miljoen euro in Stayen en STVV

Van eigenaar tot... sponsor: Roland Duchâtelet pompt elf miljoen euro in Stayen en STVV

23:00
STVV kan stunt op Antwerp geen vervolg geven tegen sterk Union SG

STVV kan stunt op Antwerp geen vervolg geven tegen sterk Union SG

22:21
RECONSTRUCTIE: Liverpool FC gooide eigen plan overboord en ging plots all-in voor Lucca Brughmans

RECONSTRUCTIE: Liverpool FC gooide eigen plan overboord en ging plots all-in voor Lucca Brughmans

22:20
2
OFFICIEEL: Anderlecht haalt broodnodige centrale verdediger (mét de nodige adelbrieven) op bij RC Strasbourg

OFFICIEEL: Anderlecht haalt broodnodige centrale verdediger (mét de nodige adelbrieven) op bij RC Strasbourg

21:45
23
530 miljoen euro (!) well spent? Manchester City gooit met geld om... deze twee héél duidelijke redenen

530 miljoen euro (!) well spent? Manchester City gooit met geld om... deze twee héél duidelijke redenen

21:30
4
OFFICIEEL: KV Mechelen vindt tijdelijke oplossing voor overbodige verdediger

OFFICIEEL: KV Mechelen vindt tijdelijke oplossing voor overbodige verdediger

16:30
Voormalige aanvoerder van Standard keert terug: La Louvière, STVV én OH Leuven vechten om handtekening

Voormalige aanvoerder van Standard keert terug: La Louvière, STVV én OH Leuven vechten om handtekening

21:00
De cijfers achter het vertrek van Romelu Lukaku zeggen één ding: Napoli blijft met gigantische kater achter

De cijfers achter het vertrek van Romelu Lukaku zeggen één ding: Napoli blijft met gigantische kater achter

20:40
En opeens is een voormalige Golden Boy helemaal gratis en voor niets op te pikken. Wie durft de gok te wagen?

En opeens is een voormalige Golden Boy helemaal gratis en voor niets op te pikken. Wie durft de gok te wagen?

20:20
1
Vitor Bruno bespreekt zijn nieuwste aanwinsten en... mogelijk nog twee op komst

Vitor Bruno bespreekt zijn nieuwste aanwinsten en... mogelijk nog twee op komst

19:00
7
'Leander Dendoncker heeft een nieuwe club en maakt een keuze die niemand had zien aankomen'

'Leander Dendoncker heeft een nieuwe club en maakt een keuze die niemand had zien aankomen'

19:40
2
Antwerp haalde verdediger weg bij Barcelona: dit zijn de opvallende transfermodaliteiten

Antwerp haalde verdediger weg bij Barcelona: dit zijn de opvallende transfermodaliteiten

18:30
2
ONTHULD: Barça kaapte transfer van Rodri naar Real Madrid, maar... de realiteit vertelt een ander verhaal

ONTHULD: Barça kaapte transfer van Rodri naar Real Madrid, maar... de realiteit vertelt een ander verhaal

19:20
Transferbom op de Bosuil? Antwerp werkt aan heel opvallende terugkeer

Transferbom op de Bosuil? Antwerp werkt aan heel opvallende terugkeer

17:53
13
Westerlo ziet overbodige spits na enkele maanden alweer vertrekken

Westerlo ziet overbodige spits na enkele maanden alweer vertrekken

17:30
Antwerp komt met geweldig nieuws over 17-jarig jeugdproduct

Antwerp komt met geweldig nieuws over 17-jarig jeugdproduct

16:14
9
OFFICIEEL: Patro Eisden speelt aanvaller kwijt, Stijnen reageert meteen

OFFICIEEL: Patro Eisden speelt aanvaller kwijt, Stijnen reageert meteen

17:00
Vreemd! Hoe Wout Faes gisteren naar de Jupiler Pro League kon

Vreemd! Hoe Wout Faes gisteren naar de Jupiler Pro League kon

16:00
5
Anderlecht ontbindt contract van overbodige speler

Anderlecht ontbindt contract van overbodige speler

15:22
6
OFFICIEEL: Beerschot neemt afscheid van voormalig Club Brugge-doelman Nick Shinton

OFFICIEEL: Beerschot neemt afscheid van voormalig Club Brugge-doelman Nick Shinton

15:29
7
Lokeren wil verrassen met voormalige Standard-verdediger

Lokeren wil verrassen met voormalige Standard-verdediger

15:10
1
UPDATE: Transfer Nicolas Raskin op de helling, dit is er aan de hand

UPDATE: Transfer Nicolas Raskin op de helling, dit is er aan de hand

15:12
6
Opvallend transferverzoek voor Genk: door transfer Anderlecht komt ex-club aankloppen

Opvallend transferverzoek voor Genk: door transfer Anderlecht komt ex-club aankloppen

15:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
Standard Standard 2-0 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
STVV STVV 0-3 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 20:30 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 20:30 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over Heeft Sibierski alternatief voor Santi Garcia beet? 'Anderlecht hoest miljoenen op voor Rangers-middenvelder' Goro Goro over STVV - Union SG: 0-3 cartman_96 cartman_96 over STVV-coach De Meyer reageert op kritiek na nederlaag: "Wat moet ik dan doen?" cartman_96 cartman_96 over RECONSTRUCTIE: Liverpool FC gooide eigen plan overboord en ging plots all-in voor Lucca Brughmans Sv1978 Sv1978 over Gaat Anderlecht helemaal los? Mogelijk nog een transfer op komst filip hendrix filip hendrix over Antwerp haalde verdediger weg bij Barcelona: dit zijn de opvallende transfermodaliteiten Luf Luf over KV Mechelen haalt opvallende versterking uit Frankrijk: 19-jarige middenvelder moet extra creativiteit brengen cartman_96 cartman_96 over 530 miljoen euro (!) well spent? Manchester City gooit met geld om... deze twee héél duidelijke redenen storfstievel storfstievel over Lokeren wil verrassen met voormalige Standard-verdediger cartman_96 cartman_96 over En opeens is een voormalige Golden Boy helemaal gratis en voor niets op te pikken. Wie durft de gok te wagen? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved