KV Mechelen haalt opvallende versterking uit Frankrijk: 19-jarige middenvelder moet extra creativiteit brengen

KV Mechelen blijft zich roeren op de transfermarkt. Nadat Malinwa woensdag afscheid nam van Golic en Makanza, staat de club nu dicht bij een nieuwe inkomende transfer. De 19-jarige Marco Decherf moet de Mechelse rangen komen versterken en komt over van de Franse tweedeklasser USL Dunkerque.

Meteen bepalend bij Dunkerque

Decherf heeft zijn naam dit seizoen alvast stevig op de kaart gezet. De jonge Franse middenvelder kende een uitstekende start van de campagne en liet meteen zien dat hij ook op seniorenniveau voor doelgevaar kan zorgen.

In de eerste competitiewedstrijd van het seizoen begon Decherf op de bank, maar na zijn invalbeurt had hij nauwelijks tijd nodig om zijn stempel te drukken. Hij scoorde meteen en leverde bovendien een assist af. Een wedstrijd later was hij opnieuw beslissend met een tweede assist.

Zijn cijfers zijn des te opvallender omdat Decherf nog maar 19 jaar oud is en nog maar relatief weinig ervaring op professioneel niveau heeft. Zijn prestaties trokken dan ook snel de aandacht van clubs buiten Frankrijk.

Mechelen kent hem al

De overstap naar KV Mechelen komt bovendien niet volledig uit de lucht vallen. Decherf stond begin augustus al tegenover zijn toekomstige werkgever. Dunkerque en KV Mechelen namen het toen tegen elkaar op in een oefenwedstrijd die uiteindelijk eindigde op 0-0.

De Mechelaars kregen Decherf toen dus al van dichtbij aan het werk te zien. Enkele weken later lijkt de club overtuigd te zijn geraakt van het profiel van de Franse middenvelder.





Decherf werd opgeleid bij Dunkerque en kent de club dus door en door. Hij maakte er de voorbije seizoenen geleidelijk de stap naar het eerste elftal. Zijn ontwikkeling kwam dit seizoen duidelijk in een stroomversnelling terecht.

Interessant profiel voor Malinwa

De 19-jarige Fransman is vooral inzetbaar centraal op het middenveld, maar beschikt over voldoende technische kwaliteiten om ook hoger op het veld uit de voeten te kunnen. Zijn vermogen om zich offensief te laten gelden, maakt hem een interessant profiel voor KV Mechelen.

De timing van de transfer is opvallend. Decherf was nog maar net aan het seizoen begonnen bij Dunkerque en had daar meteen zijn visitekaartje afgegeven. KV Mechelen lijkt daar snel op te hebben ingespeeld.

Na het vertrek van verschillende spelers wil Malinwa zijn kern opnieuw in evenwicht brengen. Decherf moet daarbij voor extra opties en creativiteit op het middenveld zorgen. Als hij zijn sterke seizoensstart kan doortrekken in de Jupiler Pro League, kan de jonge Fransman wel eens een van de interessantere transfers van KV Mechelen blijken.