Ballon d'Or-lijst zorgt meteen voor Belgische discussie na opvallende afwezigheden

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Ballon d'Or-lijst zorgt meteen voor Belgische discussie na opvallende afwezigheden
Foto: © photonews
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De lijst met dertig genomineerden voor de Ballon d’Or is bekend en levert meteen gesprekstof op. Opvallend vanuit Belgisch perspectief: geen enkele landgenoot haalde de selectie. Vooral de afwezigheid van Youri Tielemans zal bij veel supporters vragen oproepen.

De genomineerden zijn Jude Bellingham, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Ousmane Dembélé, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Gabriel, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Sadio Mané, Marquinhos en Lautaro Martínez.

Daarnaast maken ook Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Lionel Messi, João Neves, Michael Olise, Willian Pacho, Julián Quiñones, Declan Rice, Rodri, Fabián Ruiz, William Saliba, Ferran Torres, Dayot Upamecano, Vinícius Júnior en Vitinha kans op de prestigieuze individuele prijs.

Geen Belg bij laatste dertig

Voor België is de balans opvallend mager. Er staat geen enkele Rode Duivel tussen de dertig namen. Dat zal vooral bij Tielemans voor discussie zorgen. De middenvelder kende een bijzonder sterk seizoen bij Aston Villa, won met de Engelse ploeg de Europa League en scoorde bovendien in de finale.

Zijn prestaties leverden hem nadien ook een toptransfer naar Manchester United op. Tielemans speelde een belangrijke rol in het succes van Villa en leek daardoor op papier minstens aanspraak te kunnen maken op een plaats in de brede selectie.

Ook Leandro Trossard ontbreekt. De aanvaller had een mooie bijdrage in het kampioenenjaar van Arsenal in de Premier League en bereikte met de Gunners bovendien de finale van de Champions League. Die werd uiteindelijk verloren van PSG.

Veel grote namen, maar ook stevige concurrentie

Aan kwaliteit ontbreekt het de lijst uiteraard niet. Mbappé, Haaland, Bellingham en Yamal behoren tot de meest opvallende namen, terwijl ook spelers van PSG, Arsenal, Bayern München en Real Madrid sterk vertegenwoordigd zijn.

Dat er daardoor slachtoffers vallen, is onvermijdelijk. Toch blijft de volledige afwezigheid van Belgische spelers opvallend, zeker gezien de seizoenen van Tielemans en Trossard. Voor hen zit een Ballon d’Or-nominatie er dit jaar dus niet in, ondanks prestaties op het hoogste Europese niveau.

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Youri Tielemans
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