Nicky Hayen wint alweer niet, Talbi en Meunier beslissend bij Sunderland

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Nicky Hayen wint alweer niet, Talbi en Meunier beslissend bij Sunderland
Foto: © photonews
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Voor verschillende Belgen werd het dinsdagavond een interessante voetbalavond in Engeland. Terwijl sommigen zich meteen lieten gelden met een beslissende bijdrage, kregen anderen vooral opnieuw te maken met sportieve tegenvallers en toenemende druk.

Dinsdagavond stond niet alleen de Champions League op het programma. Ook in Engeland werd er gevoetbald in de Championship en de EFL Cup, met opnieuw verschillende Belgen die in actie kwamen.

Een van hen is Nicky Hayen, die het momenteel moeilijk heeft bij Burnley en zijn ploeg nog niet echt op de rails krijgt. De Clarets bleven steken op een gelijkspel bij Wrexham, dat bezig is aan zijn tweede seizoen op het tweede niveau in Engeland. De club is in handen van de Amerikaanse acteurs en producenten Ryan Reynolds en Rob McElhenney.

Burnley wint opnieuw niet

Burnley kwam nochtans op voorsprong via Zeki Amdouni. De assist kwam van Largie Ramazani, die zijn derde wedstrijd op rij speelde sinds hij deze zomer op huurbasis overkwam van Leeds United. Toch kon Burnley de voorsprong niet vasthouden. Kort voor het uur maakte Jacques Ekomie gelijk voor Wrexham, waardoor de ploeg van Hayen opnieuw punten liet liggen.

Burnley blijft zo achter met amper drie punten op achttien. De positie van Nicky Hayen wordt daardoor steeds moeilijker en de druk op de Belgische trainer neemt stevig toe.

Ook elders in de Championship kwamen Belgen in actie. Arne Engels speelde de volledige negentig minuten bij West Ham, dat met 2-3 won op het veld van Bolton.

In de zestiende finales van de League Cup trok Sunderland met 1-0 aan het langste eind tegen Hull City, dat nochtans sterk aan de Premier League was begonnen met zeven punten op negen.

De beslissing viel twintig minuten voor tijd. Chemsdine Talbi maakte het enige doelpunt van de wedstrijd op aangeven van Thomas Meunier. De Rode Duivel was amper zes minuten eerder ingevallen en had dus meteen impact.

Malick Fofana begon wel in de basis en werd in de 78e minuut vervangen. Noah Sadiki, die in België voor Anderlecht en Union speelde, bleef de hele wedstrijd op de bank.

Bij Newcastle kreeg Matias Fernandez-Pardo nog een halfuur speeltijd. Zijn ploeg won met 0-1 op het veld van Millwall.

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