OFFICIEEL: Cercle Brugge versterkt zich nog met transfervrije international

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Cercle Brugge versterkt zich nog met transfervrije international
Foto: © photonews
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Cercle Brugge heeft na het sluiten van de transfermarkt nog een extra middenvelder aan de kern toegevoegd. De Vereniging haalt Luke Le Roux transfervrij binnen. De 26-jarige Zuid-Afrikaan ondertekende een contract voor twee seizoenen.

Le Roux zat zonder club nadat zijn periode bij Portsmouth was afgelopen. Daardoor kon Cercle hem ook na het sluiten van de mercato nog aantrekken. De centrale middenvelder beschikt over internationale ervaring en verzamelde al negen caps voor Zuid-Afrika.

Zijn Europese carrière begon in 2020 bij het Zweedse Varbergs BoIS. Daar groeide Le Roux uit tot een vaste waarde en kwam hij aan meer dan honderd wedstrijden. Nadien volgde een avontuur bij FC Volendam in de Eredivisie, waarna hij terugkeerde naar Zweden om voor IFK Värnamo uit te komen.

Ervaring uit verschillende competities

Afgelopen seizoen speelde Le Roux in Engeland voor Portsmouth. In de Championship kwam hij zestien keer in actie. Bij Cercle moet hij nu extra concurrentie en variatie brengen op het centrale middenveld.

Technisch directeur Luciano Murchio ziet vooral de combinatie van ervaring en fysieke kwaliteiten als een meerwaarde. “Luke is een speler met waardevolle ervaring, zowel als international als in competitieve competities zoals de Zweedse Allsvenskan en de Championship”, zegt hij op de website van Cercle.

Volgens Murchio past Le Roux ook goed bij de profielen die al aanwezig zijn. “Met zijn snelheid, energie en kwaliteit aan de bal brengt hij extra mogelijkheden op ons middenveld. Hij vult de profielen die we al in de kern hebben goed aan.”

Transfervrije opportuniteit voor Cercle

De timing van de deal speelde uiteraard mee. Omdat Le Roux zonder contract zat, hoefde Cercle geen rekening te houden met de voorbije transferdeadline. De Vereniging kon zo nog reageren op de noden binnen de kern zonder een transfersom te betalen.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde nog 800.000 euro. Voor Cercle is het daarmee een relatief beperkte investering in een speler die al ervaring heeft opgedaan in Zuid-Afrika, Zweden, Nederland en Engeland.

Le Roux krijgt nu de kans om zich snel in te passen bij Groen-Zwart en opnieuw regelmaat op te bouwen na zijn vertrek bij Portsmouth.

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