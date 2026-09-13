Grote rel in Frankrijk na bizarre viering: ex-Cercle Brugge-speler komt terug op zijn woorden

Paris Brunner heeft alsnog zijn excuses aangeboden voor zijn opmerkelijke manier van vieren tegen Strasbourg. De Duitse spits van AS Monaco zorgde zaterdag voor heel wat opschudding door na zijn gelijkmaker een gebaar te maken alsof hij zijn keel doorsneed. Aanvankelijk wilde hij van geen excuses weten, maar inmiddels is hij toch teruggekomen op zijn reactie.

Brunner bracht Monaco twintig minuten voor tijd langszij tegen Strasbourg. De Monegasken stonden 1-0 achter, maar de Duitse aanvaller knalde de gelijkmaker binnen. Zijn daaropvolgende viering kreeg echter meer aandacht dan zijn doelpunt zelf.

Brunner maakte met zijn hand een gebaar alsof hij zijn keel doorsneed. Dat viel bijzonder slecht bij de supporters van Strasbourg en zorgde in Frankrijk voor de nodige commotie.

"Ik heb er geen spijt van"

Na de wedstrijd probeerde Brunner zijn actie aanvankelijk te verklaren, maar van een verontschuldiging was geen sprake. In gesprek met L'Équipe vertelde hij dat supporters van Strasbourg hem tijdens de wedstrijd hadden uitgescholden en daarbij ook zijn familie hadden betrokken.

"De fans hadden het over mijn familie, mijn moeder, mijn vader. Ik kon de mensen zien die mij beledigden. Er waren veel emoties, vooral na zo'n schot."

Brunner vond daarom dat zijn reactie verkeerd werd geïnterpreteerd. "Ik wilde niet respectloos zijn. Ik heb er geen spijt van, maar dat (een doodsverwensing, red.) is niet de boodschap die ik wilde overbrengen. Het is verkeerd begrepen. Wat ik bedoelde was: wat een goal, het is voorbij."





Die uitleg kon de controverse echter niet zomaar doen verdwijnen. Een gebaar dat op een doodsbedreiging lijkt, ligt in een voetbalstadion nu eenmaal bijzonder gevoelig.

Uiteindelijk toch excuses

Brunner kwam later alsnog terug op zijn houding. Via sociale media bood de spits zijn excuses aan voor de manier waarop hij zijn doelpunt had gevierd.

Daarmee lijkt de rel rond de 20-jarige aanvaller voorlopig bezworen. Het incident overschaduwde wel een belangrijk resultaat voor Monaco, dat voor het eerst punten liet liggen in de Ligue 1.