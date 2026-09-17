Yamal moét de Gouden Bal winnen? David Beckham vindt van niet en komt met héél opvallende kandidaat op de proppen

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Het is aftellen naar de uitreiking van de Gouden Bal. De absolute wereldtop van het wereldvoetbal verzamelt eind oktober om te klinken op de beste speler van het afgelopen seizoen. Voor Lamine Yamal is er maar één terechte winnaar: hijzelf. David Beckham heeft dan weer een andere mening.