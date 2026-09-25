Frankrijk wint van Turkije, maar slikt stevige opdoffer voor duel tegen Rode Duivels

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Frankrijk wint van Turkije, maar slikt stevige opdoffer voor duel tegen Rode Duivels
Foto: © photonews
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Terwijl de Rode Duivels vrijdagavond Italië versloegen, ging Frankrijk met 0-1 winnen op het veld van Turkije. Kylian Mbappé toverde bondscoach Zinedine Zidane een glimlach op het gezicht, maar bezorgde hem ook kopzorgen.

De Fransen zijn maandag de volgende tegenstander van de Belgen, waardoor we met één oog naar het Kocaeli Stadyumu in Izmit keken. Daar heerste – zoals verwacht – een zinderende sfeer, maar de Fransen wisten daar wel raad mee.

Mbappé zorgt voor de 0-1 ...

Met Mbappé, Dembélé en Olise in de basis ging Zidane bij zijn vuurdoop nadrukkelijk op zoek naar de zege. Mbappé had de opdracht begrepen. De Franse superster twijfelde acht minuten na de rust niet en haalde goed uit in de linkeronderhoek: 0-1.

... maar valt geblesseerd uit

De feestvreugde was echter van korte duur. Mbappé had zich bij zijn schot geblesseerd en moest niet veel later naar de kant. Doué was zijn vervanger. Thuisdoelman Ugurcan Çakir werd in het slot nog uitgesloten, waarna de Fransen de zege tegen tien Turken over de streep trokken. 

Met of zonder Mbappé in Brussel?

Zidane begint zo – net als Mark van Bommel – met een zege aan zijn ambtstermijn als bondscoach. Maandag kijken de twee elkaar in de ogen in het Koning Boudewijnstadion. Maar met of zonder Mbappé? Daar zullen we de komende dagen ongetwijfeld meer duidelijkheid over krijgen.

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Servië Servië 1-2 Griekenland Griekenland
Noorwegen Noorwegen 3-2 Denemarken Denemarken
Portugal Portugal 1-0 Wales Wales
Turkije Turkije 0-1 Frankrijk Frankrijk
Italië Italië 0-2 België België
Tsjechië Tsjechië 20:45 Kroatië Kroatië
Engeland Engeland 20:45 Spanje Spanje

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