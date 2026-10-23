Ex-international haalt keihard uit naar Ballon d'Or: “Grootste clownswedstrijd ter wereld”

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 6 reacties
Ex-international haalt keihard uit naar Ballon d'Or: “Grootste clownswedstrijd ter wereld”
Foto: © photonews

Maandagavond verzamelen de grootste sterren uit het voetbal voor de uitreiking van de Ballon d'Or. Maar niet iedereen kijkt reikhalzend uit naar het prestigieuze gala. Markus Babbel, voormalig international van Duitsland, heeft bijzonder weinig respect voor de verkiezing en vindt dat de individuele prijs zelfs helemaal moet verdwijnen.

Babbel liet bij het Duitse sportprogramma ran weinig aan de verbeelding over. “Dit is de grootste clownswedstrijd ter wereld”, stelde de voormalige verdediger. Vooral de reacties wanneer een speler naast de prijs grijpt, werken volgens hem op de lachspieren.

“Ik lach me er elke keer weer kapot om hoe mensen of zelfs hele clubs beledigd zijn als hun spelers niet gekozen worden. Dat vind ik lachwekkend”, klonk het bijzonder scherp. Babbel vindt dat de emoties rond de verkiezing volledig ontsporen.

Babbel wil de prijs afschaffen

De Duitser gaat zelfs nog een stap verder en pleit voor een volledige afschaffing van de individuele onderscheiding. “Persoonlijk zou ik zo'n individuele award in een teamsport als voetbal dus afschaffen”, verklaarde hij. Volgens Babbel past het niet om één speler uit een collectieve sport zo nadrukkelijk in de schijnwerpers te zetten.

Journalisten bepalen de winnaar

Ondanks de kritiek wordt maandag gewoon een nieuwe winnaar bekendgemaakt. De jury bestaat uit journalisten uit de honderd hoogst gerangschikte landen op de FIFA-wereldranglijst. Elke journalist stelt een top tien samen, waarbij de eerste plaats vijftien punten oplevert en de tiende plaats één punt.


Bij de bookmakers worden Harry Kane, Kylian Mbappé en Lamine Yamal genoemd als belangrijke kanshebbers. Wie uiteindelijk met de Ballon d'Or naar huis gaat, zal blijken tijdens de ceremonie. Babbel zal er naar eigen zeggen alvast niet wakker van liggen.

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