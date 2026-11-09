📷 Rode Duivels kunnen met moeite trainen vanwege ... te weinig spelers

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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📷 Rode Duivels kunnen met moeite trainen vanwege ... te weinig spelers
Foto: © Photonews
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De Rode Duivels hebben maandag hun eerste training in Tubeke afgewerkt. Op het veld verschenen slechts vijf veldspelers. Dat is bezwaarlijk genoeg om een volwaardige training op de been te brengen.

De nationale ploeg is maandag aan de voorbereiding op de komende interlands begonnen in Tubeke, al was de groep op het trainingsveld nog bijzonder klein. Volgens Het Laatste Nieuws werkten Arthur Theate, Mandela Keita, Nicolas Raskin, Timothy Castagne en Jérémy Doku mee aan de eerste veldtraining.

Voor dat vijftal lag de laatste clubwedstrijd al op zaterdag. Daardoor konden zij sneller aansluiten bij de selectie van bondscoach Rudi Garcia.

Vier doelmannen al op post

Ook de vier opgeroepen keepers waren aanwezig in Tubeke. Senne Lammens, Mike Penders, Maarten Vandevoordt en Jari De Busser trainden mee met de beperkte groep.

De overige Rode Duivels kregen nog een extra rustdag of werkten een individuele sessie af in de fitness. De volledige selectie moet in de loop van de voorbereiding geleidelijk op het veld verschijnen.

Alle 26 spelers aangekomen in Tubeke

De hele selectie arriveerde maandag in Tubeke. Alle 26 opgeroepen Rode Duivels werden er verwacht in het nationale trainingscentrum.

België wacht twee belangrijke afspraken

Donderdag trekt België naar Turkije voor een duel dat om 18 uur op gang wordt getrapt. Zondag volgt vervolgens de thuiswedstrijd tegen Italië in het Koning Boudewijnstadion, met aftrap om 20.45 uur.

De twee wedstrijden wegen zwaar door in de strijd om kwalificatie voor de volgende ronde van de Nations League.

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