'Italiaanse topclub wil Charly Musonda Jr een oplossing voor speelminuten aanbieden'

Charly Musonda Jr traint de laatste weken opnieuw met Chelsea mee nadat de overeenkomst met Real Betis vroegtijdig werd beëindigd. Maar aan interesse is er geen gebrek voor de 20-jarige Belg.

Vorig seizoen was Musonda nog één van de uitblinkers in het zuiden van Spanje, maar dit seizoen liep het vierkant. Daarom besloten beide partijen om een einde te maken aan de huurovereenkomst.

De kans lijkt echter klein dat onze landgenoot na de winterstop nog steeds in Londen zal vertoeven. Zo zou het Italiaanse AS Roma geïnteresseerd zijn in de jonge Charly Musonda Jr. Dat melden verschillende Engelse media. Chelsea wil de belofteninternational wel enkel naar een ploeg laten gaan waar hij genoeg speelminuten kan rapen.

Derde Belg bij Roma?

De Italiaanse topclub, waar met Thomas Vermaelen en Radja Nainggolan al twee Belgen spelen, zou in Musonda een ideale vervanger zien voor Mohamed Salah. Die is binnenkort enkele weken weg voor de Africa Cup.