Bondscoach heeft lessen getrokken na Spanje: "Talent alleen is niet genoeg"

Bondscoach Roberto Martinez begon zijn bewind bij de Rode Duivels met een valse noot. Tegen Spanje werden de Rode Duivels van de mat gespeeld in het Koning Boudewijnstadion.

0-2 werd het en er was meteen boegeroep te horen. "Ik zou het geen wake-upcall noemen. Ze wisten al dat ze verantwoordelijk zijn voor de nationale ploeg. Het was niet zo dat ze zich niets aantrokken van die rol en toen plots wakker werden", aldus Martinez aan VTM.

Gelukkig was het een leerrijke ervaring. "We hadden gewoonweg een tegenstander die ons enkele lessen geleerd heeft. We moesten echt een team worden. Als je een sterk systeem en een sterke mentaliteit hebt, is het moeilijk voor de tegenstander."