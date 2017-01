Nachtmerrie voor Tottenham: na Vertonghen opnieuw Rode Duivel out met spierblessure

Tegen Manchester City kreeg Tottenham al vroeg in de tweede helft twee goals tegen na absolute blunders van Hugo Lloris, maar dat was niet het grootste probleem achterin bij de Spurs.

Iets over het uur moest Toby Alderweireld immers het veld verlaten. De Belgische sterkhouder achterin bij Tottenham greep naar de hamstrings, een verontrustend beeld, zowel voor de Rode Duivels als voor de aanhangers van Tottenham Hotspur.

Eerder verloor het team uit Noord-Londen immers al Jan Vertonghen met een langdurige blessure. Alderweireld is sinds zijn aankomst bij Tottenham één van de absolute sterren achterin. Het leverde hem een nominatie op voor het Europees elftal van het jaar.

Veel reacties op sociale media

Toby Alderweireld going off injured this is a absolute nightmare 😓 #COYS — Brad (@brad_nb) January 21, 2017

Spurs when alderweireld and vertonghen get injured pic.twitter.com/WBQKWL5uO0 — coys (@Felix_Spurs) January 21, 2017

Where does Alderweireld think he is going..? pic.twitter.com/OO8epEMkba — Lauren Holton (@laurenholtonxo) January 21, 2017