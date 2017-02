VIDEO: Hilarisch! Mevrouw Dries Mertens lacht met manlief: "Alwéér een hattrick en toch..."

Dries Mertens was gisteren opnieuw één van de uitblinkers bij Napoli én kwam danzij zijn drie goals ook aan kop van de Italiaanse topschutterslijst. Toch moest Kat Kerkhofs hartelijk lachen met Driesje.

De aanvaller verrast momenteel vriend en vijand met zijn vorm diep in de spits bij de Napolitanen. De blessure van Milik, waardoor Mertens moet 'depanneren', lijkt wel een zegen te zijn voor de kleine Belg. Hij staat met zestien goals voor jongens als Higuaín en Icardi eerste in de Serie A.

Bovendien speelde geen enkele buitenlander het eerder al klaar om drie hattricks in één seizoen te lukken. Toch was Dries Mertens even helemaal alleen op de wereld tijdens de wedstrijd. na een tackle moest hij een onzichtbare vriend vragen om hem recht te trekken.

Alleen op de wereld

Dat was vrouwlief Kat Kerkhofs niet ontgaan. "Dan scoor je ALWEER een hattrick, heb je nog niemand om je recht te helpen." Ze voegde er ook het filmpje in kwestie bij. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.