Hoogdag voor Lierse op de Bosuil: "14.000 man het zwijgen opleggen is Ã©cht genieten"

Hoogdag voor Lierse op de Bosuil: "14.000 man het zwijgen opleggen is écht genieten"

door Dirk Pieters



Lierse zette Antwerp zaterdagavond een neus door met 0-2 te winnen op de Bosuil. De Pallieters komen zo aan kop van de tweede periode. Voor Antwerp was het balen, maar de jongens van Eric Van Meir waren uiteraard in de wolken.

"Nu is het even genieten", aldus Frederik Frans na afloop van de zege op Antwerp. "Wat is er mooier dan spelen voor zoveel volk? Er was 14.000 man tegen ons, dat geeft kippenvel, maar om die dan het zwijgen op te leggen, is écht genieten."

Goeie mix

Joachim en De Belder zorgden voor de doelpunten. "We hebben een goeie ploeg. We hebben spelers die door hun ervaring met de druk om kunnen en ook jongens die gewoon heel graag voetballen en hun ding kunnen doen in zo'n wedstrijden. Er is een goeie mix."

Lierse hield bovendien de nul tegen Antwerp. "We speelden heel degelijk, hier op de Bosuil konden we de nul houden." Lierse telt nu, met amper twee wedstrijden te gaan, twee punten voorsprong op Antwerp.