Vanhaezebrouck komt boeman Braga opnieuw tegen: "Heeft hij al een nieuwe assistent gevonden?"

door Sander De Graeve vanuit Gent

Hein Vanhaezebrouck komt de boeman van de 'meest onbegrijpelijk afgekeurde goal' in Braga opnieuw tegen

Toch even schrikken toen de scheidsrechter voor Gent-Tottenham aangeduid werd. Het gaat immers om hetzelfde team dat de goal van Neto in Braga onterecht afkeurde. Vanhaezebrouck gaf toen aan dat het de 'meest onbegrijpelijk afgekeurde goal ooit' was.