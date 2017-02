Hugo Lloris: "We moeten klaar zijn voor een gevecht"

Hugo Lloris, en niet één van de Belgen, werd afgevaardigd door Tottenham op de persconferentie. Of de Belgen zullen spelen, is dus nog maar zeer de vraag.

"Het is altijd speciaal als je tegen een team uit je land speelt, dus natuurlijk is het voor hen een belangrijke wedstrijd", opende Lloris dan maar in hun plaats. "Als ze ons extra informatie kunnen geven over het team van Gent, zullen ze dat zeker doen."

We moeten die teleurstellende pagina van de Champions League omdraaien -Hugo Lloris

De motivatie is er alvast. "We willen uiteraard zover mogelijk geraken, ik bekijk het als de Champions League. We moeten klaar zijn voor een gevecht." Zeker na de nederlaag in Liverpool. "Daar deden we de basis niet goed, de spirit was er niet."

Dat wil hij morgen vermijden. "We moeten vechten, want de tegenstander zal klaar zijn. We moeten de pagina van de Champions League omdraaien. We moeten leren uit die grote teleurstelling en elke keer er vol tegenaan gaan als we dit truitje mogen dragen."