Dries Mertens laat dé kans op 3-2 liggen, Napoli staat voor loodzware return tegen Real Madrid

door Manuel Gonzalez



Met z'n allen keken we uit naar wat Dries Mertens zou kunnen klaarspelen op bezoek in Santiago Bernabeu. De Rode Duivel kreeg bij Napoli immers een basisstek van coach Sarri.

De bezoekers startten het felst. Mertens zorgde voor een slimme loopactie, Insigne strafte een foute positionering van Navas af. Lang liet de reactie van Real Madrid niet op zich wachten. Benzema kopte een voorzet buitenkantje voet van Carvajal prima binnen.

In de tweede periode duwde de Koninklijke fors de gashendel in. Na amper 4 minuten op de klok hing de 2-1 in de touwen, getekend: Kroos. De thuisploeg ging nu vol door en Casimero maakte er nog voor het uur 3-1 van.

Geen 3-2

In het laatste kwart achtte Mertens zijn moment gekomen, maar onze landgenoot die al zestien keer scoorde in de Serie A, trapte rakelings over.

Even groeide nog de Napolitaanse hoop toen Callejon er 3-2 van maakte. De goal ging wegens duidelijk buitenspel niet door. Napoli heeft over twee weken nog een pak werk om de 1/8e finales van de Champions League te overleven.