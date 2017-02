De zes Genkse nieuwkomers onder de loep: "De Jamaicaan doen vergeten", "Een klasbak" en "Bij hem plaats ik grote vraagtekens"

door Manuel Gonzalez



KRC Genk kende een drukke wintermercato met het vertrek van Wilfred Ndidi en Leon Bailey, én de komst van een resem vervangers. Rudy Claessens, voorzitter van de Overkoepelende Supportersvereniging (OSV), geeft zijn eerste impressies over de nieuwkomers.

Mathew Ryan (24) "Genk zal hem wel langer willen houden"

"Ryan is een absolute klasbak. Hij regeert in de zestien en is met zijn manier van voetballen, ver van zijn doel, een extra verdediger. Alles in de kleine backlijn klemt hij. Hoog of laag maakt hem weinig uit. Het is jammer dat de club hem slechts voor zes maanden huurde, al geloof ik dat het bestuur een poging zal ondernemen om hem langer in Genk te houden."

Sander Berge (19) "Een professional eerste klas"

"Berge is de rots in de branding. Die jongen staat stevig op zijn benen en laat zich niet verschalken in de duels. De lengte heeft hij, maar ook als voetballer kan hij een grote worden. Zijn aanpassing verloopt vlot, ondanks dat zijn vriendin nog in Denemarken zit. Hij is een professional eerste klas."

José Naranjo (22) "Bij hem plaats ik de grootste vraagtekens"

"Bij Naranjo plaats ik de grootste vraagtekens. Hij heeft tijd nodig, maar die is er momenteel bij KRC niet. We hebben punten nodig, en dus zal hij voor doelpunten moeten zorgen. Ik heb het gevoel dat hij zich minder makkelijk profileert in de groep, en zich schikt in de rol van reservespits. Dat is niet de bedoeling."

Jean-Paul Boëtius (22) "Alsof hij al tien jaar voor Genk voetbalt"

"Boëtius is een Nederlander, ik hoef je dus niet te vertellen hoe zijn mentaliteit is. Hij loopt hier rond alsof hij al tien jaar voor Genk voetbalt. Hij is beweeglijk en kan op verschillende posities uitgespeeld worden. Met het uitvallen van Susic zal hij nu misschien vlugger zijn kans krijgen. Hopelijk doet hij de Jamaicaan (Bailey, red.) snel vergeten."

Pierre Désire Zebli (19) "Profileert zich minder dan Berge"

"We dachten allemaal dat hij de man was die Ndidi ging vervangen. Maar we zullen hem rustig de tijd moeten geven om te groeien. Op dat vlak profileert Berge zich beter."

Siebe Schrijvers (20) "Een geluk dat hij nu al meewilt in het Genkse verhaal"

"Siebe stak nooit onder stoelen of banken da hij graag bij Genk zou spelen. We hadden zijn terugkeer pas in de zomer verwacht. Nu spreken we van geluk dat Siebe sneller besliste om in ons verhaal mee te gaan. Hij voelt zich thuis in Genk en is misschien wel dé toptransfer."