Een foto zegt meer dan 1000 woorden: Sanchez op de uitweg?

De zware 5-1 nederlaag op het veld van Bayern München heeft Arsenal een serieuze knauw gegeven. Er waren al twijfels over de toekomst van Alexis Sanchez, nu lijkt er nog weinig dat hem bij Arsenal zal houden.

Arsenal zal de titel in de Premier League hoogstwaarschijnlijk aan Chelsea moeten laten, en de uitschakeling in de Champions League is ook nabij door de harde nederlaag dinsdagavond in München. Enkel de FA Cup rest dan nog om dit seizoen een prijs te pakken. En voor een sterspeler als Alexis Sanchez lijkt dat niet genoeg om ook volgend seizoen nog voor Arsenal uit te komen.

Aan hem zal een gebrek aan succes niet liggen, want de Chileen maakte in 38 wedstrijden dit seizoen al 21 doelpunten en nog eens 11 assists. De 28-jarige aanvaller heeft zijn contract nog altijd niet verlengd door hoge salariseisen en de huidige ambities van de club. Europese topclubs staan al in een rijtje om hem volgende zomer aan te werven. Nu vertrekt Sanchez voor enkele dagen op vakantie in Italië om zijn hoofd leeg te maken, wat de geruchtenmolen natuurlijk alleen maar doet aanzwengelen.

Sanchez zonderde zich vol ongeloof af van de groep na de match tegen Bayern München:

Alexis Sanchez says it all in this photo. pic.twitter.com/OkDJXBTGqv — Arsenal Related ⚽🔥 (@ArsenalsRelated) 15 februari 2017