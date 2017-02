Vandenbempt duidt zwakke plek van Gent aan: "Hij verliest duels, twijfelt positioneel en maakt verkeerde keuzes"

door Redactie



Vanavond staat AA Gent voor een loodzware opdracht in de Europa League. De Buffalo's ontvangen Tottenham en zullen tegen de Engelse subtopper alvast achterin wat beter moeten presteren dan de voorbije weken.

"Stefan Mitrovic stond steevast keizerlijk te verdedigen tijdens de verbluffende CL-campagne van Gent, maar is dit seizoen te vaak afgegleden tot een verdediger die duels verliest, positioneel twijfelt, verkeerde keuzes maakt en blijkbaar geen gehoor geeft aan de wanhopige roep van zijn trainer om in te schuiven en mee te voetballen", schrijft radiocommentator Peter Vandenbempt in Sport/Voetbalmagazine.



"Gent is nog altijd dominant maar weet zich geen raad met die dominantie en het balbezit. Doelman Kalinic bevestigde ondanks zijn fatale blunder wél, maar de turbostart van Samuel Kalu en Yuya Kubo kreeg tegen Eupen ineens geen vervolg, net als de heropleving van Simon. Renato Neto is echt wel onmisbaar op het middenveld en de andere (mede)sterkhouders uit de kampioensploeg halen niet of niet vaak genoeg het niveau: Danijel Milicevic, Brecht Dejaegere, Thomas Foket of Kenny Saief."