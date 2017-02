Neto ziet kansen op Wembley: "Dier zei me dat ze er niet veel geluk hebben Ã©n als wij spelen zoals thuis..."

We hebben het voordeel na de heenmatch -Renato Neto Deel deze quote:

“We hebben het voordeel na de heenwedstrijd, maar tegen een Engels team dat tweede staat in de Premier League wordt het niet makkelijk. Toen ik met Eric Dier (waarmee Neto nog in de jeugdacademie van Sporting Lissabon zat, nvdr.) praatte, gaf hij wel aan dat ze er nog niet veel geluk hadden.”

Het blijft een tijdelijke uitvalsbasis en dus geen ‘echte’ thuiswedstrijd voor de jongens die doorgaans op White Hart Lane hun wedstrijden afwerken. Neto ziet dan ook kansen op een stunt. “Als we dezelfde mentaliteit toonden als hier, we’ll be fine, dan komt het goed. Maar we moeten écht top zijn.”