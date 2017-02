Deschacht schat kansen op fiftyfifty: "Maar als wij kunnen scoren, dan is het gedaan"

door Redactie



Anderlecht verdedigt donderdagavond een 2-0 voorsprong in Sint-Petersburg. Verdediger Olivier Deschacht blijft op zijn hoede, maar weet ook dat Zenit niet meer zo sterk is als de voorbije jaren.

"Onze kansen blijven fiftyfifty. Als Zenit vroeg scoort, dan zullen we afzien. Maar als wij kunnen scoren, dan is het gedaan", zegt Olivier Deschacht aan Sporza. "Een doelpuntje maken moet ons doel zijn, want dan moet Zenit al 4 keer scoren. En ik heb er vertrouwen in dat we dat niet zullen meemaken."

"Wat de sterke punten zijn van Zenit? Dzjoeba, hun grote spits, is heel gevaarlijk in de zestien. En Danny moet je altijd lamleggen. En dan vergeet ik er nog een paar." Deschacht vindt wel dat Zenit niet meer die geweldige ploeg is van een aantal jaren geleden. "Ik heb hier in de Champions League eens met 1-0 verloren, maar er zat toen meer in na een fantastische wedstrijd. Dat Zenit, met Witsel en Hulk, was super. Dit Zenit is goed."