Gent staat voor unieke kans: "Dit kan once in a lifetime zijn, al gaat Tottenham vliegen"

Dat weet ook De Witte. "Tottenham gaat vliegen in die eerste twintig minuten. Maar als we die fase zonder kleerscheuren overleven, ga ik rekening houden met een stunt." Die kwam er eigenlijk al in de heenwedstrijd.

"Ik was fier", geeft De Witte aan. "Ik herinner me de gezichten van de bestuursmensen van Tottenham, not so happy." Het doel voor vanavond is duidelijk, de bestuursmensen van Tottenham ook not so happy maken. "We zijn hier nu, we willen winnen."