Niet Wembley, maar dit stadion is het grootste ter wereld (met 150.000 zitjes!)

Tottenham werkt zijn Europese matchen af in het legendarische Wembley in Londen, waar Gent zich donderdagavond zal proberen te kwalificeren. In dat stadion zijn er ongeveer 85.000 plaatsen, gigantisch vergeleken met wat wij gewoon zijn, maar zelfs niet in de buurt van het grootste ter wereld.

Je zou denken aan Camp Nou in Barcelona met bijna 100.000 of één van de gigantische sportarena's in de Verenigde Staten, maar die zijn het niet, wel in Noord-Korea. Het Rungrado-stadion of 1 mei-stadion ligt in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang en telt maar liefst 150.000 plaatsen. De nationale ploeg speelt er, er worden ook festivals georganiseerd en verder is het vooral voor politiek gebruik. Langs de buitenkant moet het de bloesem van een magnoliaboom voorstellen.

Aangezien het in Noord-Korea ligt is het geen verrassing dat het niet enkel voor goede doeleinden dient. Jaren geleden werden enkele politici ervan verdacht een complot te organiseren om dictator Kim Jong-il te vermoorden. Zij werden toen ter dood veroordeeld in het stadion.

