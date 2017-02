Geniale ingeving van Weiler krijgt lof: "Oh neen ... wacht! Held!"

door Manuel Gonzalez



René Weiler brengt Bram Nuytinck in en dat levert kwalificatie op

Foto: © photonews

Anderlecht had het werkelijk bijzonder lastig in en tegen Zenit Sint-Petersburg, maar door een doelpunt in de absolute slotfase ging het wél door naar de volgende ronde. Met dank ook aan een gouden wissel.