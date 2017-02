Deze zes Belgen scoorden al op Wembley

Kan Gent straks scoren in de Europa League op Wembley? En kan een Belg er de weg naar de touwen vinden. Dat is de insteek van de wedstrijd tussen Tottenham en Gent.

In het oude stadion van Wembley - dat tussen 1923 en 2003 naam en faam maakte bij menig voetballiefhebber - scoorden amper drie Belgen ooit een doelpunt.

Twee daarvan deden het dan nog in dezelfde match, namelijk in een oefeninterland tussen Engeland en België in 1962. Dik dertig jaar later was Cisse Severeyns de laatste Belg die het in het oude Wembley nog eens liet zien.

Paul Van Himst en Jean Cornelis (Engeland - België 2-2, 1962)

Francis Severeyns (Antwerp 1-3 Parma, 1993)

In het nieuwe stadion zijn er ook al enkele Belgische doelpunten gevallen. Benteke scoorde er in de halve finale van de FA Cup in 2015, een jaar later deed Fellaini hetzelfde en doordat Tottenham af en toe moet uitwijken, was er ook al eens een goal van Toby Alderweireld in het mythische stadion.

Christian Benteke (Aston Villa 2-1 Liverpool, 2015)

Marouane Fellaini (Everton 1-2 Manchester United, 2016)

Toby Alderweireld (Tottenham 1-2 Monaco, 2016)