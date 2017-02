RenÃ© Weiler opgelucht na late treffer in Rusland: "Alles gegeven, maar ook geluk gehad"

René Weiler opgelucht na late treffer in Rusland: "Alles gegeven, maar ook geluk gehad"

door Redactie



Anderlecht schakelde gisterenavond in de allerlaatste minuut van de wedstrijd Zenit Sint-Petersburg uit. Tot grote vreugde van coach René Weiler, die met de inbreng van Bram Nuytinck een gouden wissel uit zijn hoed toverde.

"Als je in de laatste minuut scoort, dan heb je geluk gehad. Maar mijn ploeg heeft alles gegeven. We wisten dat Zenit sterk was en dat hebben we op het veld gezien", zei René Weiler voor de microfoon van Sporza.



Weiler deed een gouden wissel, want Bram Nuytinck kwam als extra spits in het veld en gaf de assist bij de treffer van Thelin. "Die wissel met Nuytinck? We stonden met onze rug tegen de muur. Met zijn assist toont hij dat het ook werkt. Deze ploeg werkt goed samen", was Weiler zeer tevreden.