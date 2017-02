VIDEO: Emotionele Brecht Dejaegere vanuit Wembley: "Dit is zÃ³ mooi, net FIFA, maar duizend keer intenser"

Alli kwam zich nog excuseren, het deed écht pijn -Brecht Dejaegere Deel deze quote:

“Mijn ouders waren er ook bij, dat was helemaal fantastisch”, aldus Dejaegere die nog meer heuglijk nieuws had. “Ik werd gisteren peter, de eerste in de familie”, verkondigde hij trots. Hij moest wel wat verduren en kon de wedstrijd niet uitspelen.

“Dele Alli is zich nog komen excuseren, maar het deed écht pijn.” Gelukkig zonder erg. “Het was vooral van het contact, maar ik voelde dat mijn knie niet meer oké was. Ik wou écht doorspelen, maar dan moet je aan de ploeg denken.”