Is dit jou ook opgevallen tijdens kraker tussen Tottenham en Gent?

KAA Gent plaatste zich donderdagavond na een 2-2-gelijkspel op het veld van Tottenham Hotspur voor de achtste finales van de Europa League. Een straffe stunt... Waar Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck nauwelijks Belgen voor nodig had.

Net als vorige week, bracht Vanhaezebrouck nauwelijks Belgische spelers tussen de lijnen tegen Tottenham. In de heenmatch stonden met Brecht Dejaegere en Thomas Foket twee Belgen in de ploeg. Evenveel als bij The Spurs toen: Toby Alderweireld en Moussa Dembele.​

Alderweireld, Dembele en Vertonghen vs. Dejaegere en Foket

In de terugwedstrijd verloor Gent zelfs het pleit van Tottenham. Naast Alderweireld en Dembele maakte nu ook Jan Vertonghen zijn opwachting in de basis. Bij Gent stonden met Dejaegere en Foket de twee zelfde Belgen opnieuw aan de aftrap.

Na de rust ging het – wat Belgen betreft – opnieuw gelijk op. Thomas Matton verving Danijel Milicevic en zo stond het 3-3. Verstraete verving Dejaegere en dus veranderde er niets, maar een kwartier voor tijd telde Gent één Belg meer dan zijn tegenstander. Bij Tottenham ging Dembele naar de kant, waardoor er vijftien minuten lang een Belg meer op het veld stond bij Gent.

Werkpuntje voor AA Gent?

Ondanks de knappe kwalificatie, is het misschien een werkpuntje voor De Buffalo’s. Het is niet bepaald normaal te noemen dat een Engelse club evenveel Belgen – of meer – tussen de lijnen kan brengen. Al doet het niets af aan de straffe prestatie van Gent.

Opstellingen heenmatch

Opstellingen terugmatch