Mourinho pakt uit met geweldig gebaar voor ontslagen Ranieri

"Leicester City zou zijn stadion naar Ranieri moeten vernoemen" - José Mourinho Deel deze quote:

“Die initialen zijn een eerbetoon aan Ranieri. Leicester City zou zijn stadion naar Ranieri moeten vernoemen. Ik vind zijn ontslag moeilijk om te accepteren. Ik had het al moeilijk toen ik na de titel met Chelsea werd ontslagen, maar dat is eigenlijk niets in vergelijking met het ontslag van Ranieri”, aldus Mourinho.