Louis Verstraete speelde als 17-jarige op Wembley en bleef kalm: "Zeggen dat het als in mijn achtertuin was, is overdreven, maar geen stress"

door Sander De Graeve vanuit Londen

Louis Verstraete kon als 17-jarige Gent mee over de streep trekken

Foto: © photonews

Louis Verstraete moest al snel in de tweede helft op Wembley de geblesseerde Brecht Dejaegere vervangen. De middenvelder leek niet van de wijs gebracht door het unieke decor.