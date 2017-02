Onze assistent-bondscoach begrijpt het niet: "Krankzinnig"

Het ontslag van Claudio Ranieri heeft de voetbalwereld geschokt. De man die vorig seizoen totaal onverwacht kampioen werd met Leicester City werd een half jaar later aan de deur gezet. Zelfs onze assistent-bondscoach is het er niet mee eens.

Henry kan niet vatten dat deze beslissing genomen werd. "Alles is hier fout aan", zegt Henry tegen Sky Sports. "Is het niet toegestaan om een mindere fase te hebben? Het makkelijkste is om de manager te ontslaan, omdat je niet de hele ploeg kunt wegsturen. Maar hij is kampioen geworden met Leicester. Zes maanden later is hij weg. Dat is krankzinnig."

In Engeland kan de beslissing trouwens op weinig begrip rekenen. "Net als iedereen ben ik geschokt", aldus de assistent van Roberto Martinez. "Ik ben teleurgesteld voor de man. Het lijkt erop dat winnen geen zekerheid meer geeft. Het is een rare gang van zaken. Hij is FIFA-manager van het jaar geworden en heeft nu geen werk meer."