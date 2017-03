Mourinho begrijpt er niets van: "Het is niet te geloven dat we op dit 'veld' moeten spelen"

door Redactie



Manchester United komt donderdagavond in de Europa League in actie op het veld van het Russische FK Rostov. Trainer José Mourinho maakt zich zorgen, en dat omwille van de erbarmelijke staat van het veld.

“Het is moeilijk te geloven dat we op dit ‘veld’ gaan spelen. Als je het al een veld kan noemen”, aldus de oefenmeester van Manchester United op de persconferentie voorafgaand op het Europa Leagueduel.

“Vorige zomer, in China, kregen we ook eens te maken met zo’n slecht veld. Toen beslisten we om de oefenwedstrijd niet te laten doorgaan. Nu zal de wedstrijd niet afgelast worden. Ik heb veel stof om over na te denken. Ik had een bespeelbaar veld verwacht, maar nu weet ik niet welke spelers ik zal opstellen”, ging de coach van United verder.

UEFA

Mourinho maakte zijn zorgen zelfs al kenbaar bij de UEFA. “Ik heb even gesproken met iemand van de UEFA. Ik vertelde hem over het veld, maar hij antwoordde: De spelers zijn verzekerd. Als er iets gebeurt, is dat geen probleem”, besloot de Portugees.