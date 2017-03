'Genk is zeker van de kwartfinale in de Europa League, en dat hoeft niet het eindstation te zijn'

De kwartfinale is een zekerheid, weet Filip Joos. "Een mirakel? Nee, de terugmatch is echt overbodig. Genk laat dit niet meer schieten. Als Genk-supporter zorg je toch dat het stadion volgende week uitverkocht is? Al is het maar uit dank voor wat de spelers in Gent gepresteerd hebben", vertelde de analist aan Sporza.

Niet haalbaar, maar slachtbaar

En de Limburgers hoeven niet per se te stranden in die kwartfinale. "Het is eigenlijk van Gent in de Champions League geleden dat een Belgische ploeg dit op Europees vlak kon. Stel, Genk komt uit tegen Roma, die ploeg is slachtbaar. Ik zeg niet eens haalbaar na wat Roma de voorbije matchen heeft laten zien. Manchester United is in principe te hoog gegrepen, maar toch. Ik weet wel, er zal geen Belgische ploeg in de finale zitten, maar het was genieten gisteren," vond Joos.