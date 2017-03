Malinovskyi met Genk naar PO2: "In die wedstrijden liep het fout"

"We hebben een beetje tegenslag gekend", vindt Ruslan Malinovskyi. "Na de winterstop hebben we het heel goed gedaan." Maar er zijn 2 momenten die Racing Genk de das hebben omgedaan in de strijd om een ticketje voor play-off 1.µ

Charleroi en KV Mechelen

"Ik denk aan de wedstrijd thuis tegen Charleroi. Die hadden we altijd moeten winnen, zij trapten 2 keer op doel en scoorden. Ook in Mechelen kenden we pech toen zij in de slotfase nog scoorden."

"We hebben tijdens het seizoen te veel punten verloren", pikt Samatta in. "Het is jammer, de teleurstelling is groot want wij hebben de kwaliteiten om mee te spelen in play-off 1. We hebben geen keuze, we moeten er het beste van maken in PO 2."