De Smet trots: "Hier droom je van als kind"

Degelijke wedstrijd, maar ben minder tevreden dan tegen Lokeren -Thibault De Smet

Hij had een lastige klant aan Boëtius. "Ik vond mijn wedstrijd degelijk, maar ben minder tevreden dan tegen Lokeren (zijn allereerste basisplaats, nvdr.). Maar we stonden met vier achterin, dus kan je nog steeds rekenen op de drie anderen."

AA Gent sleepte nog een gelijkspel uit de brand. "In de eerste helft was het wat moeilijk, Genk drukte en we moesten proberen overeind blijven. Maar na de rust toonden we dat we het konden en scoorden we de gelijkmaker."