Axel Witsel bijt na plaatsbehoud bij de Rode Duivels van zich af: "De criticasters moeten zelf maar eens komen kijken"

Over het niveau in de Chinese Super League doen vele verhalen de ronde. "De criticasters moeten zelf maar eens komen kijken", vertelde Witsel dinsdag op zijn persbabbel. "Het is lang niet zo slecht als iedereen beweert. Ik schrok me kapot tijdens de voorbereiding. Die was zéér intens. De jongste weken trainde ik nog wat extra om het ritme op te pikken."

Ook China is helemaal in de ban van voetbal. "Tijdens de match tegen Shanghai Shenhua, de club van Carlos Tevez, zaten er 40.000 mensen in het stadion. Het gaat er bijzonder agressief aan toe, al kunnen ze op tactisch vlak nog veel bijleren."