Dit is waarom er absoluut - op ongelegen tijdstip - gespeeld moest worden in Rusland

De Rode Duivels spelen in Sotchi, één van de speelsteden voor het WK. Thibaut Courtois haalde vrijdag al de overbodigheid van die wedstrijd aan, sportief dan toch... Want voor de KBVB is het wel lucratief te noemen. Alle kosten worden door de Russische voetbalbond op zich genomen.

En daarbovenop krijgt de KBVB nog eens 300.000 euro. Na het EK kwam aan het licht dat de Belgische voetbalbond amper winst had gemaakt op het toernooi door hoge premies en dure onkostennota's. 300.000 euro is dus welkom. Dat vele internationals in een beslissende fase van hun kampioenschap zitten, speelde dus geen rol.