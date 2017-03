Nederland gaat voor eigen volk nog maar eens de boot in, Ronaldo heeft zijn torinstinct weer helemaal terug maar... verliest in extremis

Nederland - Italië 1 - 2

Nederland leed vorige zaterdag nog een pijnlijke 2-0-nederlaag in Bulgarije en wilde in de Amsterdam ArenA wat rechtzetten. Dat leek met de own goal van Romagnoli te lukken, maar al snel gingen de Italianen via Martins en Bonucci op en over Oranje. Alweer een opdoffer dus voor onze noorderburen.

Portugal - Zweden 2 - 3

Ronaldo is helemaal terug. Na zijn twee goals tegen Hongarije zaterdag, trof hij ook tegen Zweden raak. Via een eigen doelpunt van Granqvist werd het 2-0, waarna Claesson voor de aansluitingstreffer zorgde. Diezelfde Claesson maakte er in het slot 2-2 van en dankzij Cancelo, alweer een own goal, werd het zelfs 2-3. Anderlecht-aanvaller Thelin speelde de hele match.

Albanië - Bosnië 1 - 2

Bosnië, concurrent van de Duivels in de WK-kwalificatiepoule, won met 1-2 bij Albanië dankzij goals van Dzeko en Lulic. Balaj scoorde tegen.