Onderzoek in de kleedkamer van Kortrijk? "Ik heb absoluut niets gezien"

Revanche nemen voor onze supportersDeel deze quote:

Dit is voor Kortrijk de kans om hun critici het zwijgen op te leggen.” We krijgen een herkansing. Maar er is een gevoel van revanche omdat we echt niet goed waren in de laatste match van de reguliere competitie. We zijn er echt op gebrand om ons te herpakken voor onze supporters.”

Cédric Berthelin in doel tijdens de laatste matchen van Excelsior Moeskroen voor het faillissement in december 2009

De zege van Moeskroen drie weken geleden deed heel wat stof opwaaien, er werd zelfs gezegd dat de twee clubs op voorhand iets hadden afgesproken. “Heel dat verhaal is ronduit belachelijk,” oordeelde hij. “Dat is erg zielig, om iedereen aan te vallen met verzinsels. Dat schaadt het imago van de clubs, van de spelers, en van de besturen.

"We waren niet goed in die match. Maar we hebben ze niets gegeven. Moeskroen was gekomen met een doel en ze hebben alles in de strijd gegooid. Dat kan niemand hen verwijten. We waren gewoon niet goed genoeg en speelden niet zoals tegen Charleroi of alle andere matchen van dit seizoen. Moeskroen is gekomen om in eerste klasse A te blijven, en niets anders. Al de rest is verzonnen.”

Ik zal je zeggen: ik heb hier niemand gezien

Enkele dagen na de overwinning van Moeskroen (0-2) zouden onderzoekers komen praten zijn met de spelers van KVK. “Ik zal je zeggen: ik heb hier niemand gezien. Volgens mij is geen enkele speler ondervraagd of aangesproken door onderzoekers. Mensen kunnen vertellen wat ze willen, maar ik heb niemand gezien. Ik moest het ook horen in het nieuws.

Desondanks heeft Westerlo een klacht ingediend over de match: "Ik hou me daar niet mee bezig. Westerlo zal hier hoe dan ook niet als winnaar uitkomen. Hun lot werd beslist door Zulte Waregem en ze hebben alles verloren op vijf minuten tijd. Als dat niet gebeurd was, dan waren zij aan het feest. Kortrijk heeft hier niets mee te maken.”