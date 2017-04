Play-offs of degradatie? Concurrent Beerschot-Wilrijk stapt naar burgerlijke rechtbank

Update: Deinze heeft inmiddels besloten om naar de burgerlijke rechtbank te trekken. “KMSK Deinze kan geenszins akkoord gaan met de zienswijze van de Evocatiecommissie en het Beroepscomité. Die druist in tegen de letter en de geest van het Bondsreglement. De beslissing werd bovendien genomen door een onregelmatig samengesteld college en is niet enkele juridisch fout, maar ook wereldvreemd en vooral onrechtvaardig”, is advocaat Walter Van Steenbrugge furieus in De Standaard.

Deinze werd enkele weken terug van de derde naar de laatste plaats gezet in de Eerste Amateurliga. Het Beroepscomité van de KBVB oordeelde namelijk dat de club de niet-speelgerechtigde Jarric Buysse opstelde.

Hiaat?

Alle wedstrijden waarin de vleugelverdediger meespeelde, gingen met forfaitcijfers verloren. En dus gingen 34 punten verloren. De oranjehemden begonnen daarop een evocatieprocedure, gesteund door meester Walter Van Steenbrugge. Deinze gaat namelijk uit van een hiaat in het bondsreglement.

Deinze hoopt nog steeds op de play-offs met de top-4 van de competitie in de reeks van Beerschot-Wilrijk, maar evengoed zou de club kunnen degraderen. Dinsdag gingen Van Steenbrugge en co de zaak bepleiten, een uitspraak volgde vrijdag: de klacht werd niet ontvankelijk verklaard.