Volgens Anthuenis kan Gent slechts op Ã©Ã©n manier gaan winnen in Anderlecht

Volgens Anthuenis kan Gent slechts op één manier gaan winnen in Anderlecht

door Redactie



Volgens Anthuenis kan AA Gent slechts op één manier gaan winnen in Anderlecht

Foto: © photonews

RSC Anderlecht en KAA Gent kijken elkaar om 18u in de ogen. Zij spelen dé topper van speeldag 2 in de play-offs. Anderlecht kan een belangrijke stap richting titel zetten, terwijl Gent zich opnieuw helemaal in de titelstrijd kan knokken. Spanning troef dus.