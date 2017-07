Club Brugge nog steeds titelkandidaat? Analisten niet eens met elkaar: "Anderlecht speelde nog geen fatsoenlijke match"

Voetbalkrant.com legde zijn oor te luisteren bij drie analisten die het klappen van de zweep in eerste klasse kennen: Walter Meeuws, Tim Smolders en Tom Soetaers. Wij hadden één vraag voor hen: is dit Club Brugge nog kandidaat voor de titel? Daarna was het woord aan hen.

Walter Meeuws: “Met alle respect, maar ik zag Anderlecht nog geen fatsoenlijke match spelen"

“Veel zal afhangen van de topper tussen Anderlecht en Club Brugge. Als Club verliest in het Astridpark, dan zullen ze de achterstand in het klassement nog maar moeilijk kunnen ophalen. Maar als Club – op welke manier dan ook – gaat winnen in Anderlecht, dan kan het nog altijd voor de mannen van Preud’homme.”

“Met alle respect, maar het is toch niet dat Anderlecht zo geweldig voetbal op de mat legt, hé. Ik heb ze de laatste weken nog geen enkele fatsoenlijke match zien spelen. Ik ben benieuwd hoe dit Anderlecht gaat omgaan met een tegenslag. Als alles daar even tegenzit, zijn ze echt wel te pakken. Door Club Brugge, Gent en iedere andere ploeg in play-off 1.”

Tim Smolders: "Wat ik in Waregem zag van Club Brugge... Dat is niet genoeg om kampioen te worden"

“Ik was maandag aanwezig op Zulte Waregem-Club Brugge. Wat ik daar zag van Club Brugge… Dat is niet genoeg om kampioen te worden. Als je me vraagt of er genoeg kwaliteit aanwezig is om mee te doen voor de titel, zeg ik ‘ja’. Maar het mentale aspect mag niet onderschat worden. Club zit op dit moment niet in de juiste flow.”

“In de play-offs kan het snel keren, maar het is stilaan van moeten voor Club Brugge. Als ze verliezen op het veld van Anderlecht is het over. Maar spelen ze daar een referentiematch, kan het plots keren.”

Tom Soetaers: "Anderlecht speelt zó zakelijk en gedreven. Ik zie hen niet veel meer weggeven"

“Ik heb er na Zulte Waregem-Club Brugge meteen bij stilgestaan. ‘Is het nu over voor Club Brugge?’, vroeg ik me af. Wel, ik denk dat we nog even moeten afwachten. Na Anderlecht-Club van komende zondag zullen we meer weten. Als Club er wint, is het weer vol in de running voor de titel.”

“Een punt op Anderlecht is niet voldoende. Club moet er gaan winnen, wil het nog voor de titel gaan. Maar het wordt niet makkelijk in Brussel. Anderlecht speelt zó zakelijk en is heel gedreven. Ik zie hen niet veel goals en punten meer weggeven.”