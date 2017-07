'Romelu Lukaku gaat alle transferrecords breken, met dank aan onmin tussen Everton en Chelsea'

Als we alle geruchten mogen geloven gaat Mourinho vol voor Romelu Lukaku, waarvoor hij wel heel diep in de buidel zal moeten tasten. Niet minder dan 100 miljoen pond - een kleine 120 miljoen euro is dat - zou de clausule op de spits van Everton zijn.

Chelsea is alvast bereid om dat geld op tafel te leggen, maar bij Everton zouden ze volgens The Daily Telegraph niet meteen happig zijn op een transfer naar The Blues. Een gevolg van de transfer van Stones.

En dus komen andere teams - Manchester United op kop - in beeld om Big Rom over te nemen. Mogelijk komt er ook nog een opbod van, want Chelsea heeft van Lukaku ook zijn topprioriteit gemaakt.