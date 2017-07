Castagne baalt ontzettend: "In de JPL wordt dit niet vaak afgestraft"

Zij stonden tactisch heel goed - Timothy Castagne Deel deze quote:

Castagne was realistisch genoeg om toe te geven dat Celta De Vigo de kwalificatie niet heeft gestolen. "Het was moeilijker dan vorige week. Zij speelden iets compacter en ze waren sterker bij de duels op de tweede bal. Zij stonden tactisch heel goed en wij konden ons spel niet spelen en moesten met de lange bal werken."

"Nu moeten we hieruit leren, het was een hele ervaring voor ons als jonge groep. Hopelijk krijgen we volgend jaar een nieuwe kans in Europa."