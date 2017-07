Standard troosteloos laatste in groep A: "Dat heeft ons genekt"

"In de eerste helft stonden we door ons nieuwe systeem niet helemaal goed georganiseerd", aldus Jeunechamps na de wedstrijd. "We konden er enkele keren goed uitkomen, maar dan maakten we de foute keuzes. De eerste échte kans van de match was voor ons en dan moet je eigenlijk scoren in moeilijke uitmatchen als deze."

"Aanvallend brachten we te weinig"

Standard kwam erg mak uit de kleedkamers na de pauze en moest vanaf dan het spel ondergaan. "Het eerste kwartier van de tweede helft heeft ons genekt", vervolgt de nieuwe coach. "Aanvallend brachten we te weinig. Het was gewoon niet voldoende."

Dinsdag wacht er al een nieuwe opdracht voor Jeunechamps en zijn spelers met de thuismatch tegen Waasland-Beveren. "Dat blijft ons doel, zo snel mogelijk winnen. We moeten nu de knop omdraaien en hard blijven werken", besluit Jeunechamps.