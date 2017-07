BarÃ§a onderneemt actie tegen uitspraak van Malaga-voorzitter: "Dat Catalaanse tuig zal de glorie van de titel in La Liga niet ruiken"

De controverse is er niet puur door de uitspraak, maar ook omdat Real Madrid tegen Malaga speelt op de laatste speeldag van de Spaanse competitie. Voor Malaga zal er dan niets meer op het spel staan, maar coach Míchel liet al weten dat zijn ploeg zijn sportieve plicht zal vervullen.

Toen voorzitter Al-Thani op Twitter een vraag kreeg over de uitspraak van zijn coach antwoordde die ongenadig: "Dat Catalaanse tuig zal de glorie van de titel in La Liga niet ruiken." En dat is begrijpelijk in het verkeerde keelgat geschoten in Barcelona.

De Catalanen hebben donderdag dit statement vrijgegeven: 'Barcelona spreekt zijn afkeur en verontwaardiging uit over de tweet van Málaga-voorzitter Abdullah Al-Thani, wiens woorden niet passen bij de beginselen van fair play en de normen en waarden die horen bij een sportwedstrijd. Daarom rapporteren we deze zaak bij het anti-geweldcomité van de Raad van Sport, bij het competitiecomité van de Spaanse voetbalbond en bij de afdeling integriteit van de Primera División.'