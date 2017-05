Een naam die je misschien best onthoudt: KRC Genk plukt 15-jarig talent weg bij rivaal Standard

Dat gaat nu ook gebeuren met Yunus Bahadir. De 15-jarige youngster verlaat Standard en verhuist naar KRC Genk, meldt La Dernière Heure. Omwille van een betere opleiding bij de Limburgers besloot de entourage van Bahadir de overstap te maken.

Aanbod Standard

De Rouches probeerden de jonkie langer aan zich te binden, maar dat lukte niet. "We zijn niet ingegaan op het aanbod van Standard", verduidelijkt de makelaar van de speler Christophe Reculé. "Yunus wil de club wel bedanken voor de mooie jaren die hij er heeft gekend."

Niet voor het eerst ruilt een talent van Standard de jeugdopleiding in voor die van Genk, of omgekeerd. Steven Defour was in het verleden het bekendste voorbeeld.