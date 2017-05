Teleurstelling en woede bij Van der Bruggen: "We kloten alleen onszelf"

Eerlijk, we hebben Van der Bruggen in de jaren dat we hem kennen zelden zo kwaad gezien. "Het is lang geleden dat ik nog zo ontgoocheld ben geweest als nu", verwoordde Van der Bruggen het gevoel dat wellicht in de hele Kortrijkzaanse kleedkamer hing.

0-3, tegen Roeselare dan nog. "Als je ziet hoe die goals tot stand komen, het was overal te weinig. Het is pijnlijk." De bezoekers leken er ook meer de kop voor te leggen. "Ze waren scherper", gaf de middenvelder toe.

Het was overal te weinig, dit is pijnlijk. Ik was zó kwaad -Hannes Van der Bruggen

"Nochtans had ik echt de wil om van die laatste vier matchen nog iets te maken en dan kom je na een paar seconden op 0-1... ik was zó kwaad." Dat de coach er volgend seizoen niet meer is, mag geen excuus zijn. "We kloten alleen onszelf. We moeten zeker naar niemand anders kijken."

"We moeten gewoon nog alles proberen geven om toch nog een beetje positief die vakantie in te kunnen", sloot Van der Bruggen met de moed der wanhoop af. "Het zag er goed uit na Eupen en Roeselare uit, maar blijkbaar niet."