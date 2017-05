Grijpt Vanhaezebrouck in na dramatische prestatie van verdediger? "Hij zal nog lang op de bank zitten"

Rami Gershon ging meermaals in de fout, ook bij enkele doelpunten, en mocht terugkijken op een dramatische wedstrijd. We mogen vrezen dat hij binnenkort vaker de bank dan het speelveld zal zien. De Israëliër lag al niet altijd in de bovenste schuif bij Vanhaezebrouck.

Wat een drama van een wedstrijd van Gershon -Wim De Coninck Deel deze quote: Tijdens de wedstrijd moet Vanhaezebrouck op de bank gezegd hebben dat "Gershon al lang op de bank zat, wel hij zal er nog lang zitten." Na de wedstrijd klonk het genuanceerder. "Als Mitrovic niet geblesseerd was, was hij blijven staan. Achterin was niemand top, maar er zijn er die wel nog wat minder waren." Ook de analisten zagen de blunders van het nummer 55 van Gent. "Wat een drama van een wedstrijd van Gershon, als je dit allemaal ziet. Hij mocht blijven staan, maar Mitrovic maakte geen betere indruk", luidde de analyse van Wim De Coninck bij PlaySports.